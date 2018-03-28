Арендатор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, обвиняемая по делу о гибели 64 человек, подтвердила предварительную версию спасателей, что причиной пожара стал поджог.

Об этом она сообщила журналистам в суде, передает ТАСС.

"У меня есть версия, я уверена в том, что так и случилось. Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, - инструктор детского аттракциона - она услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты", - сказала она.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур, в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.