Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он написал в среду в Twitter.

"Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", - написал Варламов.

На странице блогера в LiveJournal сообщается, что Варламова задержали в районе станции московского метро "Чистые пруды" и доставили в ОВД "Мещанский".

Позже блогер написал, что его отпустили.

"Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью (Конституции РФ, разрешает не свидетельствовать против себя - Прим. Ред.). Отдали паспорт", - написал он.

Фото: twitter.com/varlamov

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