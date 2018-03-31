Американский инженер Майкл Хьюз (Mike Hughes) запустил самодельную ракету на паровом двигателе для того, чтобы подняться в воздух и проверить форму Земли с высоты. Ракета взлетела со стартовой площадки в пустыне Мохаве в штате Калифорния, поднялась на 571 метр и приземлилась обратно на парашютах, сообщает Associated Press.

Видео: Youtube.com/softypapa

О выводах инженера относительно формы Земли после полета неизвестно. В будущем он планирует построить новую версию ракеты, которая сначала будет поднята на большую высоту с помощью стратостата, а затем должна стартовать с него и подняться на высоту 110 километров.

Пусковая установка представляет собой модифицированный дом на колесах, в задней части которого установлена направляющая конструкция для пуска ракеты. Сама ракета имеет длину в несколько метров и работает за счет парового двигателя. Он выдает пар под давлением около 23 атмосфер и служит реактивным двигателем ракеты.

Как сообщала "Страна", американский рэпер объявил сбор денег, чтобы доказать, что Земля плоская. B.o.B неоднократно поднимал вопрос о форме планеты в Twitter.

Напомним, что в США впервые собрались вместе люди, которые настаивают, что Солнце вращается вокруг Земли.