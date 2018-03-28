Власти Канады намерены нарастить вдвое количество своих полицейских экспертов в Украине.

Об этом 28 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров - экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования НПУ и повышения уровня квалификации полицейских", - сказал Ващук.

Он отметил, что сейчас Канада председательствует в "Большей семерке" (G7), поэтому пристально следит за ситуацией в Украине. Ващук отметил, что Оттава готова поддержать Киев не только на пути реформ, но и в возобновлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.

Аваков подчеркнул, что Канада всегда выступала в качестве нашего стратегического партнера на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине.

"Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и упования на дальнейшее углубление сотрудничества", - отметил глава МВД.

Проект поддержки подготовки полицейских (РТАР) начался в октябре 2016 года. Он направлен на предоставление консультативных услуг и подготовку кадров Национальной полиции.

Проект включает: консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержка региональных учебных центров, поддержка учебных материалов и развитие 8 специализированных курсов.

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Канаде трагически погиб украинский капитан балкера. Он упал с трехметровой высоты на спину, в результате чего получил серьезную травму головы.

Отметим, что Аваков договорился с Францией о покупке 55 вертолетов для своей новой службы.