Первая ракетка Украины и четвертый номер в мировом теннисном рейтинге Элина Свитолина уступила в четвертьфинале престижного турнира WTA в Майами (США) Miami Open-2018.

Об этом сообщает Укринформ.

В упорном поединке четвертого круга соревнований Свитолина уступила на тай-брейках 5-й "ракетке" мира Елене Остапенко из Латвии - 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Поединок продолжался 1 час 50 минут.

Путевку в полуфинал Miami Open Остапенко разыграет с победительницей противостояния между американками Винус Уильямс и Даниэль Роуз Коллинс.

Турнир WTA в Майами продлится до 1 апреля. Призовой фонд - $7,973 миллиона.

Как сообщала "Страна", Свитолина рассталась со своим британским женихом-крикетистом. Об отношениях пары стало известно в июле 2017 года. Они познакомились в спортзале.

Напомним, что Цуренко и Свитолина представили календарь своих турниров на весну.