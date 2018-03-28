Предложенный к обсуждению главой МИД отказ от кириллицы сделает нас слабее. Такое мнение высказал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - написал Вятрович в Twitter.

Фото: twitter.com/viatrovych

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллиским алфавитом после того как перевод языка на лтинские буквы озвучил польский историк и журналист Земовит Щерек.

Как сообщала "Страна", подписан указ о переводе Казахстана с кириллицы на латиницу.

Также крымскотатарский язык перевели на латиницу.

Ранее мы отвечали на вопрос, могут ли украинский язык перевести на латиницу?

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