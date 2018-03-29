Отношения между Украиной и Польшей улучшит разблокирование Киевом вопроса эксгумации поляков-жертв конфликтов. Также для нормализации контактов необходимо решить проблемы чествования их памяти в обеих странах.

Об этом заявил польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, передает Укринформ.

"Думаю, нужно разблокировать вопрос о проведении эксгумаций в местах захоронения польских жертв на территории Украины и решить проблему о почтении памяти жертв в обеих странах", - сообщил советник главы МИД Польши.

По его мнению, почтение памяти погибших следует разделить на два аспекта: уход за местами захоронений польских и украинских жертв и уход за памятными местами, где нет захоронений.

“Места, где есть захоронения, должны достойно чествовать в обеих странах, ведь это соответствует христианским традициям наших народов. В то же время памятники, где нет захоронений, а чествуются какие-то воинские формирования, должны подлежать действию законов каждой из стран", - заявил эксперт.

По убеждению Журавского вель Граевского, отношения между Польшей и Украиной не напряженные, а напряжение вызывает их восприятие в данный момент. Он объяснил, что в военной, энергетической, коммуникационной, образовательной, трудовой, банковской сферах сотрудничество развивается лучше, чем до 2015 года, когда произошла смена власти в Польше.

Как сообщалось, Украина заблокировала проведение эксгумаций останков польских жертв конфликтов в апреле 2017 года после того, как в селе Грушовичи вблизи Перемышля польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на местном кладбище памятник УПА.

Как сообщала "Страна", в Польше отреагировали на события во Львове: "Мы в поставляем газ, а в ответ получаем марш националистов".

Отметим, что у Вятровича насчитали в Украине 166 нелегальных польских памятников.