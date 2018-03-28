В среду, 28 марта во Львовской области в результате обвала грунта самодельного укрытия погиб 10-летний мальчик. "Криивку" дети устроили недалеко от частного домохозяйства.

Трагедия случилась около 19.50 в одном из сел Радеховского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, возле одного из частных домохозяйств дети копали в земле крыивку для игры, внезапно пласт почвы упал и засыпал одного из мальчиков.

"Поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, дети позвали на помощь взрослых. Однако когда 10-летнего мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", появилось видео, как киевляне несут цветы к посольству России в память о погибших в Кемерово. "Чужих детей не бывает".

Отметим, что полицейский рассказал о спасении малыша, которого пьяная мать бросила с моста в реку.