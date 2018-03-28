Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать и вести речь о новом соглашении.

"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ брутально уже нарушила этот договор, особенно что касается последних выборов проведенных в Крыму - выборов президента РФ... В новых реалиях отношений с РФ мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами", - сказала она в интервью радио "Новое время" в среду.

Замминистра добавила, что отношения с РФ должны будут строиться исходя из реалий.

Как сообщала "Страна", Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией.

Ранее Гройсман заявил, что разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее.

Мы писали, что в Кремле намекнули, что разрыв отношений с Украиной может ухудшить ситуацию на Донбассе.