Россия и Китай продолжают интенсивные испытания гиперзвукового оружия, против которого у вооруженных сил США до сих пор нет систем защиты.

Об этом сказал в интервью CNN командующий Стратегического командования США генерал Джон Гайтен.

"Китай провел испытания гиперзвуковых образцов, Россия провела испытания, и мы также. Гиперзвуковые возможности являются серьезной проблемой. Для того, чтобы видеть угрозы гиперзвукового оружия, нам нужен другой вид сенсоров. Наши противники об этом знают", - заявил Гайтен.

Он и другие военные чиновники отмечают, что у нынешнего поколения противоракетных спутников и радаров недостаточные возможности для выявления гиперзвукового оружия нового поколения, которое имеет скорость около пяти махов (в пять раз больше, чем скорость звука).

В то же время генерал Гайтен не стал уточнять, насколько Россия могла продвинуться в программе создания гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос, насколько быстро россияне могут получить этот вид вооружения, Гайтен заметил, что это похоже на проблему ракетно-ядерной программы в Северной Корее.

"Если вы продолжаете совершенствовать эту технологию, вы этого достигнете. И россияне этого достигнут, и китайцы этого достигнут, и мы этого достигнем, и придется выяснять, что с этим делать дальше", - подчеркнул командующий Стратегическим командованием США.

На прошлой неделе генерал Гайтен выступил на слушаниях в американском Сенате. В своем заявлении он подчеркнул, что политика России остается угрожающей для безопасности в отдельных регионах мира. Генерал также признал, что у Соединенных Штатов нет систем обороны против применения современных образцов вооружений, концепты которых были представлены в начале марта в России.

Как сообщала "Страна", в Вашингтоне сто тысяч подростков вышли на улицы с требованием ужесточить контроль над оружием.

11 марта минобороны России показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".