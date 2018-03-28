Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал все стороны на Донбассе воплотить договоренности по соблюдению режима перемирия накануне Пасхальных праздников.

Об этом сообщает УНИАН.

Хуг напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила о возобновлении обязательств соблюдать режим прекращения огня с 30 марта.

"И вместо того, чтобы приближаться ближе друг к другу, проводить обучение и ротацию, применять тяжелое вооружение, стороны могли бы теперь воспользоваться относительным затишьем для воплощения соглашений в полном объеме", - подчеркнул он.

"Это возможность для того, чтобы гражданская логика начала преобладать, и чтобы военная логика исчезла", - сообщил Хуг.

Также высокий представитель ОБСЕ отметил, что уже заканчивается четвертая зима с тех пор, как продолжается конфликт на Донбассе.

"Гражданское население с обеих сторон линии разграничения хочет, чтобы конфликт прекратился с началом весны. Они хотят вернуться к нормальной жизни, они хотят ухаживать за своими садами, сажать овощи, ухаживать за своими цветами", - заявил он.

"И это зависит от нас и также вас, чтобы призвать стороны дать возможность гражданскому населению иметь покой, защиту и безопасность, и позволить им жить нормальной жизнью, которую они имели четыре года назад", - сказал первый заместитель руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ считают, что на Донбассе стоит открыть еще три пункта пропуска. Появился шанс помочь людям вернуться к привычной жизни, который нельзя упускать.

Отметим, что в ОБСЕ назвали самые опасные и обстреливаемые участки в зоне АТО с начала года.