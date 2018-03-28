Выдворенные российские дипломаты уже покинули территорию Украины. Они вылетели из Украины из аэропорта "Жуляны", говорится в сюжете ТСН.

"Первыми выехали служащие российского консульства в Одессе. Еще двое дипломатов домой поехали машинами и пересекли границу в Сумской области. Кроме Одессы, покинули диппредставительства россияне во Львове, Харькове и Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, после выезда всех 13 российских дипломатов, Министерство иностранных дел должно получить ноту о завершении их дипломатической миссии и их аккредитационные карточки.

Как сообщала "Страна", в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран. Британские дипломаты опубликовали карту земного полушария с выделением тех стран, которые решили выслать российских дипломатов.

При этом министр иностранных дел России Лавров назвал высылку дипломатов хамством и пообещал ответ.

Отметим, что ряд стран Евросоюза не выслали российских дипломатов.