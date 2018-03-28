В среду, 28 марта в пятом матче плей-офф УХЛ "Донбасс" обыграл "Кременчук" 3:0 и победил в финальной серии с итоговым счетом 4:1. Таким образом клуб вновь стал чемпионом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

На своей площадке в Дружковке "Донбасс" подтвердил свое доминирование в чемпионате Украины, выиграв у "Кременчуга" пятый матч финальной серии плей-офф.

После двух периодов хозяева были впереди после шайб Костикова и Влада, которые реализовали численное большинство. В заключительной трети поединка третью шайбу в ворота гостей забросил Коренчук и все завершилось победой "Донбасса" 3:0.

Таким образом, "Донбасс" в третий раз подряд и в шестой раз в истории стал чемпионом Украины. В прошлом сезоне донецкий клуб также обыграл в финале "Кременчуг".

Как сообщала "Страна", действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ. В том матче Виктор Захаров оформил дубль, тем самым подтвердив статус одного из лучших бомбардиров "Донбасса",

Напомним, как "Донбасс" и "Кременчук" сыграли первый матч финальной серии плей-офф УХЛ.