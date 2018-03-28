За первые два месяца 2018 года предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 27,6% (на 2,3 млн тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 5,3 млн тонн.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

Добыча коксующегося угля сократилась на 6,6% (на 75,6 тыс. тонн) - до 1 млн тонн, энергетического - на 31,4% (на 1,95 млн тонн), до 4,3 млн тонн.

При этом в феврале 2018-го добыча рядового угля сократилась на 27,8% (на 1 млн тонн) в сравнении с аналогичным месяцем 2017 года - до 2,7 млн тонн.

Без учета добычи угля расположенными на неконтролируемой территории (НКТ) шахтами Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомолец Донбасса в январе-феврале прошлого года (1,9 млн тонн), контроль над которыми был утрачен в марте 2017 года, добыча угля страной за два месяца сократилась на 2,6% (на 145 тыс. тонн).

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-феврале 2018 года сократили добычу на 13,1% (на 119,9 тыс. тонн) - до 796,9 тыс. тонн, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 42,9% (на 85,2 тыс. тонн) - до 113,2 тыс. тонн, энергетического - на 4,8% (на 34,7 тыс. тонн), до 683,7 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за два месяца текущего года обеспечили добычу 1,8 млн тонн угля (-28,1% к январю-февралю-2017), Луганской - 100,4 тыс. тонн (-92,5%), Днепропетровской - 3 млн 144,2 тыс. тонн (-1,9%), Львовской - 265,6 тыс. тонн (-6,5%), Волынской - 18,6 тыс. тонн (-15,8%).

Ранее "Страна" сообщала, что в начале февраля шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля.

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