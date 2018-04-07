Определены задачи и требования по организации и обеспечению предоставления первичной медицинской помощи (ПМП). Соответствующий приказ Минздрава от 19 марта 2018 года "Об утверждении Порядка предоставления первичной медицинской помощи" вступит в силу 1 июля 2018 года.

Документ определяет список услуг ПМП, стоимость которых компенсирует государство через Национальную Службу здоровья Украины (НСЗУ).

Так, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья пациентов, проводить диагностику и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния. Также врачи будут наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лору, эндокринологу, хирургу и т.д. - будет консультироваться с ними относительно вашего лечения.

Кроме того, врач будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

К компетенции врача ПМП также относится проведение профилактических вмешательств (вакцинация), консультативная помощь, наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т.п.

В рамках медицинских услуг по оказанию ПМП проводятся следующие лабораторные и инструментальные диагностические исследования: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты.

Решение о выезде по вызову пациента на дом будет принимать врач. Пациент может позвонить и записаться на прием к врачу или обосновать необходимость и вызвать врача к себе домой, оставив при этом свои контактные данные. Врач теперь имеет возможность перезвонить пациенту и обсудить с ним его проблему, а также договориться о времени визита.

Записаться на прием к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими средствами связи.

Пациентов будут принимать согласно графику работы учреждений ПМП. Предоставитель ПМП может создать дежурный кабинет для обслуживания населения вне часов приема, а также для оказания помощи в выходные, праздничные и нерабочие дни.

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