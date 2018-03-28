В Киеве на проспекте Григоренко полицейские задержали трех мужчин, уличенных в краже из автомобиля. Воспользовавшись тем, что дверь машины была открыта, они забрали из салона сумку с документами и деньгами.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Оперативники задержали злоумышленников с похищенными вещами и доставили в управление полиции. Начато уголовное производство.

Ими оказался двое иностранцев в возрасте 30-ти и 35-ти лет и 37-летний уроженец Харьковской области.

Владелец иномарки работникам полиции рассказал, что отошел на пять минут за сигаретами, а когда вернулся - обнаружил отсутствие своих вещей.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в сети киевской полиции попался серийный домушник-рецидивист. Воришку взяли на горячем в Подольском районе столицы.

Отметим, что Высший совет правосудия уводил судью за кражу коробки с чаем и часами.