Глава МИД Украины Павел Климкин назвал посещение немецкими детьми аннексированного Крыма - "очень опасной авантюрой".

Свое мнение он выразил в микроблоге Twitter.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крыму немецких детей. Из-за отсутствия консульского и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал он.

Во вторник в аннексированный Крым прибыла группа школьников из Германии. Они примут участие в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. В аэропорту Симферополя детей встречали представители местной национально-культурной автономии немцев Ялты.

"Прибывшая в Крым делегация народных дипломатов из Германии насчитывает 17 человек. Немецкие дети пробудут на полуострове до 2 апреля. Они примут участие в торжественном открытии международного проекта "Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте", которое состоится 28 марта", - говорится опубликованном в сообщении.

twitter.com/pavloklimkin

Как сообщала "Страна", Омелян оценил убытки Украины от строительства Керченского моста. По предварительным подсчетам они составят десятки миллионов гривен.

Отметим, что Россия проводит учения морских пехотинцев в аннексированном Крыму.