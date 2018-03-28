Синоптик Наталья Диденко сообщила, что похолодание, которое уже зашло в Украину, удержится еще и завтра, 29 марта.

"Ночью ожидается 0-5 мороза, на севере и северо-востоке местами -6-12 градусов! В южной части 0-3 тепла. В течение дня температура воздуха будет низковата: на Севере 1 + 4 градуса. В большинстве областей + 2 + 6 градусов. На юге + 5 + 11 градусов. Осадки периодически гулять по нашей территории - дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха", - написала она.

В Киеве 29-го марта ночью -1-4 градусов, днем ​​+1 + 3 градуса. Ближайшей ночью и утром в столице пройдет небольшой мокрый снег, днем ​​в четверг - перерыв, вечером - опять сыро, незначительные осадки.

"С пятницы температура воздуха начнет повышаться. Однако этот приятный метеофакт несколько развеет порывистый, до штормового, восточный и юго-восточный ветер. А также периодические дожди. По предварительным прогнозам, 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве пройдет хороший дождь", -написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее Синоптик показала, какой будет погода в Украине перед Вербным воскресеньем и почему.

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