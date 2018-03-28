В среду, 28 марта парламент Японии принял законопроект о бюджете на грядущий (2018) финансовый год. Предложенная японским Кабмином смета предполагает рекордный объем государственных расходов - 97,71 трлн иен ($919 млрд). В Токио он начинается 1 апреля.

Об этом сообщает The Japan Times.

Благодаря этому расходы государственного бюджета в Японии будут на 0,3% больше, чем в текущем. Японский бюджет ставит подобные рекорды уже шестой год подряд.

Среди прочих мер Япония увеличит затраты на соцобеспечение, чтобы справиться с проблемами, вызванными старением населения. В 2018 финансовом году они составят почти треть расходных статей - 32,97 трлн иен.

Кроме того, на следующий фингод одобрен рекордно высокий оборонный бюджет - 5,19 трлн иен ($48,8 млрд).

Налоговая выручка, как ожидается, увеличится до 59,08 трлн иен. Законопроект также предусматривает размещение гособлигаций на 33,7 трлн тонн, что меньше, чем в 2017 фингоду. Зависимость от долгового финансирования бюджета, таким образом, снизится с 35,3% до 34,5%.

Ранее в этом году правительство Японии отодвинуло срок выхода на первичный профицит бюджета еще на два года - до 2027 финансового года.

Изначально предполагалась, что первичный профицит бюджета в Японии станет реальностью уже в 2020 фингоду. Однако правящая Либерально-демократическая партия перед выборами в октябре 2017 года отказалась от этого срока, чтобы повысить рейтинги.

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