В Большой Палате Верховного Суда рассмотрят дело о взыскании задолженности за несвоевременное исполнение решения суда, которая состоит из суммы начислений по индексу инфляции и процентов годовых от просроченной суммы (согласно статье 625 Гражданского кодекса). Это дело № 686/21962/15-ц, передает ЮрЛига.

Его на рассмотрение Большой Палаты передала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, которая нашла правовые основания отступить от заключений о применении ст. 625 в подобных правоотношениях, изложенных в постановлениях Верховного Суда Украины по делам № 6-113цс14 и № 6-2759цс15.

Ранее, при рассмотрении дела № 6-113цс14 ВСУ пришел к выводу, что любое обязательство, сводящееся к уплате денег, является денежным независимо от правовых оснований его возникновения и в случае его нарушения подлежит применению ч. 2 ст. 625 ГК.

Вместе с тем, по делу № 6-2759цс15 заключение было противоположным: ВСУ разъяснил, что к правоотношениям, возникающим по поводу исполнения судебных решений, не применяется статья 625 ГК, следовательно за задержку выплаты присужденных судом сумм нельзя взыскать инфляционные потери и 3 % годовых.

Исходя из вышеизложенного Кассационный гражданский суд решил, что отсутствие доступного и разумного предполагаемого судебного толкования ч. 2 ст. 625 ГК приводит к нарушениям прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства.

Большая Палата рассмотрит дело 12 апреля в порядке упрощенного искового производства. Соответствующее определение было вынесено 12 марта.

Как сообщала "Страна", в Ощадбанке заявили про сайт-клон, который выманивает данные платежных карточек.

Отметим, что банк Порошенко судится с Нацбанком.