Адвокат выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили Руслан Чернолуцкий обратился с повторным ходатайством к должностным лицам СБУ и Генпрокуратуры Украины о возврате личных вещей Саакашвили, которые были изъяты по месту его жительства в Киеве 5 декабря 2017 года во время обыска, или компенсации их стоимости, передает "Интерфакс- Украина".

Он напомнил, что подавал аналогичное ходатайство 1 марта, но правоохранители игнорируют данное требование, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" Саакашвили.

"Более месяца указанные ходатайства игнорируются, ответы на них не получены, и они по-прежнему не рассмотрены на сегодняшний день. Вещи не возвращены и стоимость их не возмещена", - подчеркнул Чернолуцкий.

Речь идет, в частности, о документах Саакашвили, мобильных телефонах, визитных карточках, ноутбуке.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор Говорущак заявил, что изъятые вещи были вроде как "потеряны", - отметил адвокат.

Чернолуцкий также указал, что Саакашвили 19 марта через него передал в органы досудебного следствия лично подписанное ходатайство с требованием вернуть вещи, которые считает украденными.

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