Журналисты телеканала "ZIK" потребовали немедленно снять блокаду своего офисного здания от представителей "Братства" Дмитрия Корчинского. Также они полностью опровергли распространенную Корчинским информацию о якобы продаже телеканала, формально выступившую "мотивом" блокады.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "ZIK" в среду, 28 марта.

"Информация же, изложенная лидером организации "Братство" Дмитрием Корчинским… о продаже телеканала ZIK Виктору Медведчуку (лидер организации "Украинский выбор – Право народа" – Прим.Ред.), не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга отмечает, что на данный момент отсутствуют какие-либо переговорные процессы по продаже ZIKа", - говорится в опубликованном сообщении.

В "ZIK" также призывают Корчинского не угрожать деятельности телеканала, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям, а также обращаются к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей.

Как сообщалось, Корчинский в среду заявил, что "Братство" начало в среду бессрочный пикет у здания, в котором размещается офис телеканала "ZIK", в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики.

"Медведчук собрался купить ZIK. Увеличение ватных спикеров на ZIK'е этим и объясняется. Сегодня активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", - заявил он.

Корчинский также отметил, что "Братство" может начать блокирование работы телеканала: "Рассматривается возможность блокады".

"Страна" разбиралась, что происходит с телеканалом ZIK и почему на него нападают. В Национальном союзе журналистов Украины назвали радикалов, заблокировавших канал ZIK - дикарями. Они забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей.

Напомним, что ранее бойцы "Нацкорпуса" зашли в офис ZIK и заявили, что берут его под охрану.