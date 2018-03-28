Группа Святослава Вакарчука "Oкеан Эльзы" даст концерт на стадионе "Олимпийский" 24 августа 2018 года, в День Независимости. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Это будет первый концерт после паузы, которая продлилась почти год.

Ранее Вакарчук взял творческую паузу на один год, он уехал на учебу в США, где также будет читать лекции в Стэнфордском центре по вопросам демократии, развитию и верховенству закона.

Стоит отметить, что концерт пройдет накануне старта избирательной кампании, участие в которой может принять и лидер "Океана Эльзы", который ранее рассказал о своих президентских амбициях.

Фото: https://www.facebook.com/

Как сообщала "Страна", ранее мы писали, ждет ли Украину политический выбор между двумя артистами - Вакарчуком и Зеленским.

Мы писали, что соцсети раскритиковали "президентское" видео Вакарчука.