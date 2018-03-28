Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины рассмотрит образцовое административное дело по иску пенсионера к прокуратуре Черниговской области. Он подал ходатайство о признании неправомерными действий об отказе в выдаче справки о зарплате и обязательстве выдать такую справку.

Истец требует обязать прокуратуру выдать справку о зарплате в соответствии с постановлением Кабмина от 30 августа 2017 года № 657 по состоянию на 1 сентября 2017 года, передает ЮрЛига.

Пенсионер обосновывает свои требования тем, что ответчик, заявив об отсутствии у прокуроров права на перерасчет пенсии в соответствии с Законом "О прокуратуре" в связи с принятием Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", действовал не в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами.

По мнению истца, неправомерные действия ответчика нарушают его право на обращение в пенсионный орган для получения пенсии в большем размере.

В соответствии с требованиями части пятой статьи 290 Кодекса административного судопроизводстваВерховный Суд решает образцовые дела по правилам упрощенного искового производства с учетом особенностей, определенных этой статьей.

Определение № Пз/9901/16/18 об открытии производства по образцовому делу было вынесено 22 марта. Дело будет рассмотрено 16 апреля.

Как сообщала "Страна", "Новая почта" собирается подать в суд на ГПУ после обысков. По словам директора по правовым вопросам "Нова пошта" Инны Хомич, на данный момент нанесенные компании убытки не оценивались.

Отметим, что в суд США поступил коллективный иск на Facebook из-за утечки данных.