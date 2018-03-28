В украинском Министерстве иностранных обвинили в предвзятости российский суд после того, как он вынес решение о продлении содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко на полгода еще до начала рассмотрения в суде дела по существу и изучения доказательств стороны защиты. Об этом сообщает Интерфакс.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России с сентября 2016 года по сфальсифицированным обвинениям", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

В МИД призывают мировое сообщество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно содержатся на территории России по политически мотивированным обвинениям".

Напомним, о задержании украинского журналиста Романа Сущенко в Москве стало известно 3 октября 2016 года. Нашему земляку предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Ранее "Страна" писала о том, что в России приступили к рассмотрению дела Сущенко по существу.

Также мы сообщали, что Роман Сущенко увиделся с женой и дочерью в СИЗО "Лефортово".