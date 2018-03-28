В среду, 28 марта Заводский районный суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых по делу о смертельном пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Ими оказались арендатор торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор Георгий Соболев, а также владелец компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, Игоря Полозиненко и электрик Александр Никитин.

Судденок пробудет под стражей, как минимум до 25 мая. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг.

Об аресте Судденок ходатайствовал представитель следствия. Ее адвокаты высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда на то, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

До 25 мая 2018 года также арестован Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию торгового центра.

Об аресте Антюшина также ходатайствовал представитель Следственного комитета Российской Федерации, прокуратура позицию следствия поддержала. Сам Антюшин заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации была несправна, и он сообщал об этом начальству.

Суд также на два месяца, до 25 мая, арестовал Георгия Соболева - технического директора компании-собственника ТЦ.

Заводский районный суд Кемерова также арестовал на два месяца владельца компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня", Игоря Полозиненко и сотрудника этой компании Александра Никитина.

"Избрать Полозиненко Игорю Владимировичу <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 мая", - сказал судья Евгений Рыбников.

Ранее в суде представитель СК рассказала, что работник компании "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал пожарную сигнализацию так, чтобы она не срабатывала автоматически, - ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации.

До 25 мая также взяли под стражу электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне".

"Я удобно попался под руку следствию. На самом деле вся система (пожарной сигнализации - Прим.Ред.) работала исправно", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что несмотря на образование повара-кондитера, его квалификации "более чем достаточно" для работы на таком объекте, как крупный торгово-развлекательный центр.

Никитин выразил надежду, что следствие установит истинных виновников трагедии.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших.

Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.

Как сообщала "Страна", следком РФ требует заочно арестовать украинского пранкера, заявившего о "сотнях трупов" в Кемерово.

Напомним, что станция метро "Левобережная" в Киеве открыта после масштабного пожара.