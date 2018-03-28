28 марта Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов), который распространил информацию о том, что на пожаре в Кемерово погибли несколько сотен людей. Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Кувикова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева и добавила, что срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Никита Кувиков постановлением следователя объявлен в международный розыск. Ему предъявлено заочно обвинение по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным следствия, Никита Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Напомним, аудиозапись разговора пранкера с сотрудником кемеровского морга появилась на его канале в Youtube 25 марта. Молодой человек представился сотрудником МЧС и поинтересовался, есть ли в морге места для 300 погибших в результате пожара в "Зимней вишне".

Ранее мы сообщали о том, что пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, среди которых 41 ребенок.