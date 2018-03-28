Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 29 марта 2018г до уровня 26,405249 грн/$1 по сравнению с 26,2306270 грн/$1 на 28 марта 2018 г.



Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,46 грн/$1 с 26,335 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,44-26,48 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 28 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,4052 грн/$1 с 26,3063 грн/$1. Торговый оборот составил $388,04 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $376,64 млн.

Как сообщала "Страна", ранее Китай запустил нефтяной юань, чтобы ударить по доллару.

Накануне 28 марта доллар застыл, евро подешевел.

Ранее мы писали, что доллар медленно идет вверх, но гривны все равно не хватает.