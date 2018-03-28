В Киеве после ликвидации масштабного пожара в магазине возобновлена работа станции метро "Левобережная", которая была закрыта на вход и выход из-за сильного задымления, а поезда метрополитена проезжали ее без остановок.

"Станция "Левобережная" открыта, работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, возникший неподалеку от станции метро пожар в помещении одноэтажного магазина "Красный маркет" был локализован в 17:48 был, а в 18:21 - ликвидирован.

По данным ГСЧС, пожар охватил площадь в 100 кв.м.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

Ранее "Страна" писала о том, что киевлянам показали в картинках, как вести себя в случае пожара.

Также мы сообщали, что стало известно, что горит на станции метро "Левобережная".