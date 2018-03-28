Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. С этим же требованием сегодня жестко выступил Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщили в АП.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Стоит напомнить, что конечный срок подачи деклараций для госслужащих и антикоррупционеров 1 апреля.

Напомним, 22 марта Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Как сообщала "Страна", ранее жена генпрокурора Луценко поддержала президентскую инициативу про отмену е-деклараций для антикоррупционеров.