Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич задекларировала 574 115 грн в качестве доходов, полученных в 2017 году.

Она получила зарплату в сумме 533 613 грн и проценты на банковский вклад – 40 502 грн, ее муж за прошлый год задекларировал 241 958 грн доходов. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно ее декларации, министр образования владеет автомобилем Nissan Tiida (2008 года выпуска) и казначейскими обязательствами Украины на сумму в 1 тыс. грн.

Также она указала в е-декларации $17 тыс. наличных средств, 228 235 грн и 269 евро – в "Ощадбанке", а муж - $11 тыс. наличных и 200491 грн на депозите в "Ощадбанке".

Гриневич при поручительстве мужа под залог квартиры в 2014 году взяла кредит в "Ощадбанке" в сумме 708 тыс. 708 грн, заплатив в 2017 году 73077 грн процентов по кредиту и 147082 грн в счет основной суммы кредита.

Согласно е-декларации, она владеет квартирой в Киеве площадью 83,4 кв. м, земельным участком в Бородянском районе Киевской области площадью 1 тыс. 196 кв.м, долей (25%) квартиры в Киеве общей площадью 102,7 кв.м, в которой доли еще по 25% принадлежат мужу министра Михаилу Гриневичу и ее сыну Богдану-Оресту Гриневичу.

Также супругу министра принадлежит земельный участок в Большой Снитынке Фастовского района Киевской области площадью 1,2 тыс. кв.м.

Как сообщала "Страна", вице-премьер Кириленко заработал 607 тысяч гривен за год, но "дворец" под Киевом не достроил.

Также мы писали о том, что вице-премьер Розенко показал в Е-декларации 615 280 гривен доходов.