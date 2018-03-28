В центре Киева части Воздухофлотского путепровода упали на легковой автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном #электрокаре #Ниссан #Лиф, как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого - элементы уставшего #Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое. Обломки размером по 5-15 см и весом до полкило. Вызвал 102, ждут патрульную полицию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на бульваре Шевченко дама за рулем выехала на встречку и протаранила легковушку.

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