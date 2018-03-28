Следственный комитет России обратился в суд с требованием о заочном аресте украинского пранкера Евгения Вольнова, которого обвиняют в распространении информации о "сотнях погибших" во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании заочного ареста по Кувикова Никиты Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ", - сказала Царева.

Гражданину Украины Никиту Кувикову, известному в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов, грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Напомним, аудиозапись разговора пранкера с сотрудником кемеровского морга появилась на его канале в Youtube 25 марта. Молодой человек представился сотрудником МЧС и поинтересовался, есть ли в морге места для 300 погибших в результате пожара в "Зимней вишне".

Ранее "Страна" писала о том, что в России официально назвали окончательное число жертв пожара в Кемерово.