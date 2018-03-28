В среду, 28 марта исполком городского совета Харькова поднял стоимость проезда в метро до 5 грн. В трамваях и троллейбусах цена вырастет до 4 грн за поездку.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Стоимость проезда в городском электротранспорте Харькова подорожает на 1 грн за поездку.

Новые тарифы вступят в силу после опубликования решения исполкома в газете "Харьковские известия", которая должна выйти в четверг, 29 марта.

При этом пассажиры, пополнившие проездные билеты до поднятия тарифов, смогут пользоваться старым ценам до окончания денег на карточке-проездном билете.

Как сообщала "Страна", в Киеве у пассажира метро нашли 2,5 кило пороха в сумке. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом.

Отметим, что аукцион по строительству метро на Виноградарь перенесли на май.