В России умер актер театра и кино, автор песен и певец Олег Анофриев. Артист скончался на 88-м году жизни. У Олега Анофриева остались жена Наталья, дочь Мария, внучки Наталья и Анастасия и правнук Олег.

"Страна" вспомнила, что о нем известно.

Биография и роли Анофриева

Олег Анофриев родился в Геленджике 20 июля 1930 года в семье врача и домохозяйки. Хотя семья жила в Москве, в летние сезоны отец артиста работал главным врачом в санатории на Черноморском побережье, потому и сын родился на курорте.

С 6 класса Олег занимался в школьном драмкружке и прекрасно пел. После окончания школы в 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ и закончил ее в 1954 году. С окончания МХАТа Анофриев работал в нескольких театрах.

Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и других. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

В 1992 году Анофриев дебютировал как режиссер, сняв фильм "Быть влюблённым" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым. К этому фильму он также сам написал музыку.

Постепенно в 90-х актер перестал сниматься в кино. Он продал квартиру и переехал в деревню под Москвой. Однако в те годы работал телеведущим – вел передачи "Сказочный полдник" и "Домашняя библиотека".

В 1999 году Анофриев выпустил книгу "Солдат и балерина", в которой были опубликованы не только стихи и тексты песен, но воспоминания об артистах и режиссерах, с которыми он когда-либо встречался. Так, в книге упоминаются Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Анатолий Папанов, Валентин Гафт, Майя Кристалинская и другие известные деятели искусства.

"Голос детства"

Анофриев широко известен по своим работам в озвучивании. Его голос как исполнителя песен звучит во многих советских фильмах и мультфильмах.

В "Бременских музыкантах" он исполнил партии Трубадура, лесных разбойников, всех животных.

В мультфильме "Как Львенок и Черепаха пели песню" он также спел за обоих героев.

Также его голосом звучит знаменитая песня "Спят усталые игрушки" для передачи "Спокойной ночи, малыши".

Голос Олега Анофриева звучит и во многих других мультфильмах - "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Шел трамвай десятый номер", "Где обедал воробей?", "Храбрый портняжка" и других.

Он исполнял песню "Есть только миг между прошлым и будущим" в киноленте "Земля Санникова", а также многие песни в популярном фильме "Гардемарины, вперед".

Также голос Анофриева звучит в таких фильмах, как "Приключения желтого чемоданчика", " Не может быть!", " Принцесса цирка", " Волшебный голос Джельсомино".

Всего Анофриев написал более 50 песен и романсов.