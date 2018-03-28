В Киеве на метро "Левобережная" произошло возгорание МАФов. Как сообщают свидетели, пожар возник в одном из магазинов, которые расположены на площади у входа в метро. Станция метро "Левобережная" закрыта на вход и выход, поезда метро идут без остановок.

В интернете появились фото с места возгорания.

Фото: instagram.com

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", Броварской проспект и станцию метро заволокло густым дымом. Поезда метро следуют через станцию "Левобережная" без остановок.

Ранее мы писали, что украинцы после трагедии в кемерово, где погибле более 60 человек, постят шокирующие фото о пожарной безопасности в украинских ТРЦ, показывают замки на запасных выходах и кучи хлама.

Кстати, после трагедии в Кемерово в киевском "Дрим Тауне" устроили учебный пожар.