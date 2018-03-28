В Киеве загорелись МАФы у станции метро Левобережная в Днепровском районе. Поезда проезжают эту станцию метро без остановок, а весь Броварский проспект заволокло дымом.

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18:36 Спасатели ликвидировали пожар, возникший в помещении одноэтажного магазина возле станции метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена ("красной", М1).

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве, пожар, охвативший площадь 100 кв.м., в 17:48 был локализирован, а в 18:21 – ликвидирован.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

18:34 - Вестибюль станции Киевского метрополитена "Левобережная" со стороны гостиницы "Турист" уже открыли на вход и выход.

"Один вестибюль (со стороны гостиницы "Турист") станции "Левобережная" открыт на вход и выход", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

18:32 Возле станции метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии киевского метрополитена ("красной", М1) произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция в настоящее время закрыта на вход и на выход.

Площадь пожара составляет 100 кв.м., в 17:48 он был локализирован, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Помещение магазина находится в малой архитектурной форме, располагающейся в непосредственной близости от вестибюля станции. Сооружение выгорело полностью, в то же время огонь не перекинулся ни на здание метрополитена, ни на находящиеся рядом другие торговые постройки.

18:31 - Пользователи социальных сетей оперативно выкладывают фотографии того, как пожарные борются с огненной стихией.

18:22 - В Киеве на метро "Левобережная" произошло возгорание МАФов. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Пожар возник в одном из магазинов, которые расположены на площади у входа в метро. Станция метро "Левобережная" закрыта на вход и выход. На видео видно, что пожар повредил также отреставрированный к Евро 2012 вход станции метро "Левобережная".

18:05 Видео пожара крупным планом. Горит слева от входа в метро. "Метро эвакуируют", - говорят за кадром.

17:54 В Сети вспомнили, что на этом рынке процветала "конкуренция":

"Если рынок то наверное опять порохоботовские титушки с битами и на эскаваторах снесли конкурентов олигархии из малого бизнеса. Так было уже", - пишет пользователь Александр Добряк.

17:49 Пользователи в Инстаграм пишут, что пламя перекинулось на другие магазины. Вход в метро закрыт, но пожарные вроде контролируют ситуацию.

17:41 Машины ближе к месту пожара едут в дыму. Видимость почти нулевая.

17:30 Пользователи соцсетей активно публикуют фото и видео инцидента. Дым виден издалека. По данным из соцсетей, пока пылает только один магазин.