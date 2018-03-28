В Киеве на метро "Левобережная" произошло возгорание МАФов. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Пожар возник в одном из магазинов, которые расположены на площади у входа в метро. Станция метро "Левобережная" закрыта на вход и выход.

"Страна" ведет онлайн хронику ЧП.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В соцсетях киевляне публикуют фото и видео ЧП. На видео видно, что пожар повредил и отреставрированный вход станции метро "Левобережная" до Евровидения-2017 года.

Видео: Me.HaSQUE