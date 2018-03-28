Стало известно, что горит на станции метро "Левобережная"
В Киеве на метро "Левобережная" произошло возгорание МАФов. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Пожар возник в одном из магазинов, которые расположены на площади у входа в метро. Станция метро "Левобережная" закрыта на вход и выход.
"Страна" ведет онлайн хронику ЧП.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В соцсетях киевляне публикуют фото и видео ЧП. На видео видно, что пожар повредил и отреставрированный вход станции метро "Левобережная" до Евровидения-2017 года.
Видео: Me.HaSQUE
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