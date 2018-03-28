В ходе обыска у 41-летнего жителя Киеве нашли "домашнюю" нарколабораторию. Он выращивал запрещенные растения на крыше гаража. В подвале он же изготовлял амфетамины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время проведения обыска правоохранители изъяли килограмм метадона, 500 граммов амфетамина, оборудование и ингредиенты для изготовления наркотиков, электронные весы, 442 саженца и 75 кустов, похожих на растения "коки", а также предметы, похожие на автоматы, подствольные винтовки, пистолеты, гранаты и патроны", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным полиции у злоумышленника были соучастники, место пребывания которых сейчас пытаются установить.

Подозреваемому объявили о подозрении, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за изготовление и хранение наркотиков, незаконное обращение с оружием и присвоение средств для изготовления наркотических веществ.

Фото: npu.gov.ua

Мы писали о том, что в Киеве полицейские со спецназом задержали банду вооруженных торговцев наркотиками. В квартирах фигурантов правоохранители изъяли метадон, кокаин, амфетамин, а еще пистолеты, ружье, винтовку, гранату, тротиловые шашки и патроны различного калибра. Отметим, что улыбающаяся собака стала звездой Интернета благодаря фото после задержания наркоторговца.