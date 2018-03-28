Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению в хулиганстве лидера общественной организации "Добровольческий движение ОУН" Николая Кохановского, передает УНН.

"Во время судебного заседания было начато рассмотрение дела по существу, а именно установлен порядок исследования доказательств, как того требует статья 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Заслушав мнения сторон судебного процесса, председательствующий по делу судья Бандура принял установить полный порядок исследования доказательств. Так, в первую очередь судом будут исследоваться письменные доказательства, которые будут предоставлены сторонами обвинения и защиты. После этого суд допросит потерпевшего по делу, в дальнейшем - свидетелей, которые будут заявлены сторонами, и в завершение состоится допрос обвиняемого Коханивского, который изъявил желание давать суду показания только после исследования всех письменных доказательств, допроса потерпевшего и всех свидетелей.

Стоит отметить, что после установления полного порядка исследования доказательств прокурором было заявлено ходатайство об объявлении перерыва для подготовки письменных доказательств для предъявления их председательствующему судье для исследования.

В связи с ходатайством прокурора в судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 18 апреля.

Как известно, 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУНКоханивского после стрельбы и столкновения с Качмалою, в результате чего один человек получил ранения.

23 октября в Святошинский суд поступило ходатайство старшего следователя районного управления Национальной полиции в Киеве об избрании меры пресечения Коханивскому, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (совершение хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

На заседании 23 октября соратники Коханивского, протестуя против переноса заседания на следующий день и других нарушений, которые, по их мнению, допустил суд, заблокировали зал судебных заседаний с помощью мебели и других предметов. 24 октября помещение было разблокировано сотрудниками полиции с применением силы. По результатам операции 30 человек были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Суд по мере пресечения Коханивскому продолжился в другом зале.

Ранее суд по Коханивскому перенесли из-за неявки потерпевшего.