Правительство островного государства Мальта решило отозвать посла из Москвы для консультаций в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мальты Курт Фаруджия в соцсети Twitter.

На Мальте отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля назвали "серьезным вызовом для безопасности" и заявили, что полностью солидарны с Великобританией.

"В контексте атаки в Солсбери правительство Мальты отзывает своего посла с Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты полностью солидарно с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом для нашей общей безопасности", - написал Курт Фаруджия.

Фото: twitter.com/KurtFarrugia

Как сообщала "Страна", Черногория высылает одного российского дипломата.

Напомним также, что Норвегия и Венгрия также вышлют по одному российскому дипломату из-за отравления Скрипаля.

Ранее в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран.