В Киеве вспыхнул пожар в районе станции метро "Левобережная". Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Броварской проспект и станцию метро заволокло густым дымом. Поезда метро следуют через станцию "Левобережная" без остановок.

Видео: facebook.com/Olyayao

Видео: Наш Киев

Как сообщает паблик "Киев.Оперативный", горят МАФы, которые находятся возле метро.

Кроме того, в Facebook КП "Киевский метрополитен" сообщил, что станция "Левобережная" закрыта.

"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetro