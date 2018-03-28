В Киеве вспыхнул пожар на метро "Левобережная". Поезда метро идут без остановок
В Киеве вспыхнул пожар в районе станции метро "Левобережная". Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Броварской проспект и станцию метро заволокло густым дымом. Поезда метро следуют через станцию "Левобережная" без остановок.
Видео: facebook.com/Olyayao
Видео: Наш Киев
Как сообщает паблик "Киев.Оперативный", горят МАФы, которые находятся возле метро.
Кроме того, в Facebook КП "Киевский метрополитен" сообщил, что станция "Левобережная" закрыта.
"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/kyivmetro
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