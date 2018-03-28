В Киеве на улице Зодчих водитель автомобиля Toyota напал на медиков скорой помощи, которые просили его освободить проезд.

Об этом сообщает dtp.kiev.

"Скорая" направлялась на вызов по адресу ул. Зодчих, 80а. Жители дома сообщили, что в подвале находится человек, не подающий признаков жизни. Однако доехать по адресу медики не смогли из-за того, что проезд перегородил припаркованный автомобиль Toyota.

Водитель отказался пропустить скорую помощь. В ответ на замечание медиков он вышел из машины, вытащил водителя скорой, повалил на землю и начал избивать.

Медики также сообщают, что в руках у напавшего был пистолет, однако он не успел им воспользоваться. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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