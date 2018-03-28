В Кременчуге компания "Полтаваоблэнерго" отключила электроэнергию городскому троллейбусному управлению, движение электротранспорта в городе остановлено. Об этом сообщает УНИАН.

В мэрии Кременчуга отметили, что причиной для отключения троллейбусных линий от электричество стало отсутствие 100% предоплаты за апрель.

С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5). Троллейбусы ездят только по маленькому маршруту № 6 "Завод колес-НПЗ", который не проходит через центр города.

Как сообщала "Страна", в Полтаве мужчину ударило током на выходе из троллейбуса, он в реанимации.

Напомним также, что Черкассы остался без электротранспорта, когда город залило дождем.