Порошенко подписал закон, по которому полиция сможет принудительно эвакуировать автомобили
Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Речь идет о законе, который Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года.
По документу, эвакуация может осуществляться, если авто оставлено на проезжей части в два и более рядов, расположено на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.
Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.
Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.
Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию парковки.
Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию парковкой.
Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя. Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги.
Как сообщала "Страна", ранее был опубликован полный список улиц, где в Киеве запретили парковку и стоянку авто.
Мы писали, что у Кличко ранее собирались самостоятельно эвакуировать припаркованные авто и штрафовать водителей.