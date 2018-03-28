В Верховной Раде Украины предложили вывешивать на админзданиях красно-черный флаг УПА исключительно в праздничные дни. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте, сообщается на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта выступили представители националистической партии "Свобода" (пять депутатов), "Блок Петра Порошенко (два депутата), партии "Укроп" (один депутат), а также два беспартийных парламентария.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Депутаты "Свободы" в комментарии ТАСС отметили, что законопроект предполагает вывешивать знамя украинских националистов на госучреждениях в праздничные дни - 22 января (День независимости и соборности Украины), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 28 июня (День Конституции Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии) и 6 декабря (День Вооруженных сил Украины).

Как сообщала "Страна", областные советы Хмельницкой, Львовской и Житомирской областей приняли решение об использовании красно-черного флага украинских националистов в дни государственных праздников.

Напомним также, что львовские депутаты разрешили официально использовать флаг ОУН.