Авиакомпания-лоукостер Ryanair анонсировала создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных. Для его обслуживания компания планирует нанять 250 украинских IT-специалистов.

Ryanair уже имеет опыт сотрудничества с украинскими специалистами в Польше, сообщил гендиректор компании Майкл О'Лири в интервью ЦТС.

По его словам, лоукостер остро нуждается в хранении и обработке данных, которые стремительно накапливаются. На сегодняшний день в польском дата-центре компании работают 250 сотрудников, 50% из которых составляют компетентные специалисты из Украины.

"Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры", - заявил О'Лири.

Ранее основатель и председатель правления ТОиР-компании Magnetic MRO (Литва) Йонас Бутаутис сообщил, что роль данных в современной авиации значительно возросла и будет усиливаться в ближайшие 10 лет.

"Уже сегодня при эксплуатации воздушных судов авиакомпании собирают примерно в 2,4 раза больше данных, чем в 2016 году. Но это не идет ни в какое сравнение, с тем что будет в 2026 году, то есть через 8 лет, когда будет генерироваться в 40 миллиардов раз больше данных, чем сейчас! Такая революция данных требует пересмотра основ технического обслуживания. ТОиР организациям и авиакомпаниям понадобится грандиозная помощь для обработки и хранения их", - заявлял собеседник ЦТС.

23 марта Ryanair начал продажи билетов на рейсы из Львова и Киева по 15 направлениям. Ryanair начнет летать в/из Украины с конца октября. Из Киева в Барселону рейсы будут выполняться четырежды в неделю, а в Братиславу из Борисполя можно будет улететь 3 раза в неделю. Лондон - Киев - 5 раз в неделю. В Познань - 2 раза, Гданьск - 2 раза, Варшаву - 4 раза, Вроцлав и Краков - по 3 раза, Вильнюс - 3 раза.

Стокгольм-Скавста - Киев - 3 рейса в неделю. Дюссельдорф-Веце - Львов - 3 раза в неделю. Мемминген - Львов - 2 рейса в неделю. В Варшаву рейсы будут выполняться 3 раза в неделю.

Как сообщала "Страна", Ryanair может выйти на рынок внутренних авиаперевозок в Украине. Руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" уже подписало договора о начале полетов с ирландской компанией.

Отметим, что в Британии будущим пассажирам Ryanair рассказали о недорогом пиве и красивых украинках.