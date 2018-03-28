59-летняя жительница Луцка Алла Рогозина станет лицом известной мировой косметической компании Schwarzkopf. Об этом на своей странице в Facebook написала ее дочь Надежда Рогозина.

"Моей маме в этом году 60. Год, как она работает моделью. Ее только пригласили сниматься для Shwartskopf. Это история для тех, кто любит говорить, что уже поздно что-то менять", - написала Надежда Рогозина.

Фото: facebook.com/nadiiarohozinna

Пенсионерка, которая в Instagram скрывается под псевдонимом Степанида Цвіт @hipsta_granny, стала звездой соцсетей в прошлом году.

Фото: instagram.com/hipsta_granny

Как отмечается, пенсионерка из Луцка сала известной благодаря своему неординарному и невероятно яркому стилю. Больше года она работает моделью, а теперь ей предложили сотрудничать с одним из самых известных в мире косметических брендов.

Как сообщала "Страна", ранее Алла Пугачева признавалась: "Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива".

Также знаменитый модельер Зайцев объявил о своем последнем в жизни показе.