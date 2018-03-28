В Одесской области на прошлой неделе от гриппа скончался годовалый ребенок. Об этом сообщает информационный бюллетень "Грипп и ОРВИ в Украине".

По данным издания, малыш был инфицирован вирусом A(H1N1).

В целом в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тысяч 305 человек, из которых 64,1% - дети до 17 лет. В целом уровень заболеваемости в Украине на 9,4% ниже эпидемического порога.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли пять человек - трое детей и двое взрослых. Три из этих случаев были зафиксированы всего за одну неделю (с 26 февраля по 4 марта): в Запорожской области умер 47-летний мужчина, На Кировоградщине скончалась 45-летняя женщина и в Харьковской области грипп унес жизнь шестилетнего мальчика.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве число заболевших гриппом и ОРВИ перевалило за 20 тыс человек.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали украинцам, как не надо лечить грипп и ОРВИ.