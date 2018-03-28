В Николаевской области после акций протеста местных жителей начался ремонт трассы, которая соединяет города Александровку, Кропивницкий и Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

С 26 марта жители села Возсиятское, что на Николаевщине, перекрыли трассу из-за ее чрезвычайно неудовлетворительное состояние с многочисленными глубокими выбоинами и местами разрушенным покрытием.

Поэтому со вторника, 27 марта, сотрудники "Укравтодора" начали ремонт трассы Н-14 в рамках выделенных для этого средств.

"На указанном участке в рамках эксплуатационного содержания выполняются работы по очистке от водяно-щебеночной пульпы на покрытии существующей дорожной одежды и ремонт основания проезжей части с использованием щебня и щебеночно-песчаной смеси", - говорится в сообщении компании.

Планируется отремонтировать 3 километра дороги в пределах дерени Водяно-Лориное. Также запланировано провести работы на участках дорог Р-55 и Т-15-10, в том числе на участке в селе Возсиятское, где бастовали жители.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Ранее "Страна" сообщала, что жители сел перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев с требованием отремонтировать дорогу.

Также вместе со снегом сошел асфальт. Украинцы обсуждают весенний кошмар на разбитых трассах страны.